"Museum total": Sieben Museen in vier Tagen in Linz

Ars Electronica Center, Lentos, Schlossmuseum, Francisco Carolinum, Nordico, OK, Stifterhaus: Die sieben Linzer Museen und die voestalpine Stahlwelt machen vom 20. bis 23. Februar gemeinsame Sache. Mit nur einem Ticket können diese Kultureinrichtungen bei "Museum total" äußerst preisgünstig besucht werden. Erwachsene zahlen pro Vier-Tage-Ticket 14 Euro, Kinder und Jugendliche von sechs bis 14 Jahren sechs Euro, Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt. Gegen Vorlage der OÖ Familienkarte erhalten alle bis 14 freien Eintritt. Die Veranstalter (Stadt Linz, Land Oberösterreich, Tourismusverbände Linz und Oberösterreich) erwarten wieder bis zu 10.000 Besucher.

Tipps für "Museum total"

Im Deep Space des Ars Electronica Centers wartet mit "Notre-Dame Immersive" eine dreidimensionale Schau der Superlative vom Innenleben der berühmten Kathedrale, die 2019 bei einem verheerenden Brand weitgehend zerstört und im Vorjahr wieder eröffnet worden ist. Das Linzer Schlossmuseum lädt zum Beispiel zur "Expedition Universum" in der Dauerausstellung "Technik Oberösterreich".

Ein Kreativtag für die ganze Familie findet am 21. Februar im Nordico Stadtmuseum statt, ebenso wie ein performativer Rundgang durch Anton Bruckners Linz (23.2.). Das Kunstmuseum Lentos offeriert allen Altersgruppen die aktuelle, vieldiskutierte Ausstellung "Touch Nature". In einem offenen Atelier können sich Besucher als bildende Künstler versuchen. Im Stifterhaus erzählt Josef Mitschan "Geschichten aus dem Hut", die Mut machen, staunen lassen und zum Lachen bringen (ab fünf Jahren). Das Francisco Carolinum beteiligt sich mit einem Familienworkshop an "Museum total", im OK kann die Schau "Who’s Your Daddy?" von Arvida Byström besichtigt werden.

Infos, Tickets: museum-total.at

