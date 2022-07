Museum entdeckte Selbstporträt von Vincent van Gogh

Denn bei dem Herrn, der auf die Betrachter blickt, handelt es sich wohl um Vincent van Gogh (1853-1890) in einem Selbstporträt. "Wir haben mit ziemlicher Sicherheit ein bisher unbekanntes Selbstporträt von Vincent van Gogh entdeckt", verkündete die Schottische Nationalgalerie am Mittwoch in einer Aussendung. Die Zeichnung kam zutage, als das Van-Gogh-Gemälde "Kopf einer Bäuerin mit weißer Haube" (1885) zur Vorbereitung einer Ausstellung in Edinburgh mit Röntgenstrahlen untersucht wurde.

Das Selbstporträt befindet sich auf der Rückseite der Leinwand, es war mit mehreren Schichten Leim und Pappe überklebt. Dass Van Gogh immer wieder die Rückseite von Gemälden für neue Skizzen und Bilder nutzte, ist bekannt. Vermutlich handle es sich um einen der ersten Versuche eines Selbstgemäldes, hieß es. Ende Juli soll die Entdeckung der Öffentlichkeit präsentiert werden. Besuchern will die Galerie mithilfe einer Lichtbox einen Blick auf die Skizze ermöglichen.