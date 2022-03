Münzen, Schwert, Keramik: Diese Schätze brachte die Schnellstraße

Münzen aus dem 14. Jahrhundert, ein umsonst gegrabener Tunnel, Grabhügel in Unterweitersdorf: Dank der Grabungen beim Bau der Mühlviertler Schnellstraße S10 und der angrenzenden Autobahn D3 in Südböhmen konnten die Forscher tief in die Vergangenheit blicken – und so neue Erkenntnisse gewinnen. Eine Ausstellung im Schlossmuseum Freistadt zeigt bis 28. August die wichtigsten Funde.