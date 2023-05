Müller, Müller, Sackerl, wie es nicht zur Nachahmung empfohlen ist

Jenseits der Schwerkraft: "Gravity & Other Myths"

Manchem, der dieser Tage in Linz auf das nördliche Donauufer blickt, mag der Atem stocken ob der Fahrgeschäfte, die Menschen durch luftige Höhen wirbeln. "Wie beim Urfahraner Markt", raunte ein Besucher am Sonntag nach dem atemberaubenden Auftritt von "Gravity & Other Myths" bei den Tanztagen im Linzer Posthof. Ein treffender Vergleich. Dreimal war das Gastspiel der australischen Artistikgruppe pandemiebedingt verschoben worden. Nun endlich fand es statt – und wie!