Mühlemann: Von Gmunden nach Salzburg

Mit dabei ist auch die blendende Sopranistin Regula Mühlemann. Gestern wurde bekannt, dass die Schweizerin ihr Engagement in Österreich verlängert: Nach Gmunden wird sie in der Wiederaufnahme von Georg Friedrich Händels "Il trionfo del Tempo e del Disinganno" ab 4. August bei den Salzburger Festspielen in der Rolle der allegorischen Figur der Bellezza an der Seite von Cecilia Bartoli, Lawrence Zazzo und Charles Workman zu erleben sein. Regie führt Robert Carsen, Gianluca Capuano steht am Dirigentenpult.

Mühlemann wurde verpflichtet, weil die ursprünglich besetzte Französin Mélissa Petit ihr erstes Kind erwartet. Die Schweizerin hatte ihr Debüt den Salzburger Festspielen bereits 2012 als Papagena in der Oper "Das Labyrinth" von Peter von Winter gegeben.

