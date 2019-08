MTV-Awards: Mondmann-Trophäen für erfolgreiche Frauen

Es hätte ein weiterer großer Auftritt für Pop-Shootingstar Billie Eilish sein können. Bei der Verleihung der MTV Video Music Awards in der Nacht zum Dienstag gewann die 17-jährige Newcomerin unter anderem in den Sparten "Beste neue Künstlerin", "Push Künstlerin des Jahres" und für den Videoschnitt zu ihrem Hit-Song "Bad Guy". Doch die gefeierte US-Künstlerin, die mit ihrem im März veröffentlichten Debütalbum "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" die Charts stürmte und zuletzt auch am Frequency-Festival in St. Pölten zu begeistern wusste, verpasste die Trophäen-Show in Newark im US-Bundesstaat New Jersey. Es breche ihr das Herz, nicht persönlich dabei zu sein, entschuldigte Eilish in einer Videobotschaft ihr Fernbleiben und bedankte sich bei ihren Fans. Sie befinde sich gerade in Russland auf Konzerttour.

Auch Ariana Grande nahm die Mondmann-Trophäe des MTV-Senders nicht persönlich in Empfang. Der Moonman stellt einen kleinen Astronauten auf dem Mond dar, der eine MTV-Fahne in der Hand hält. Grande (26), derzeit auf Tournee in Europa und kommende Woche in Wien zu Gast, konnte sich in der Top-Sparte "Künstler des Jahres" durchsetzen.

Das Fehlen ihrer Kolleginnen machte Taylor Swift mit einem fetzigen Auftritt im goldenen Bustier und Glitzer-Hotpants wett. Swift (29) eröffnete die knapp dreistündige Show mit Songs ihres brandneuen Albums "Lover". Mit "You Need to Calm Down" holte der Popstar die begehrte Trophäe für das Video des Jahres. Auf der Bühne in Regenbogenfarben trug sie die Hymne für die Freiheit vor. "Ihr habt für dieses Video gestimmt, das bedeutet also, dass ihr euch eine Welt wünscht, in der jeder gleich behandelt wird, egal wen wir lieben und wie wir uns identifizieren", sagte Swift in ihrer Dankesrede. Swift, die sich verstärkt politisch engagiert, besonders für das Gleichstellungsgesetz "Equality Act", dankte den Fans auch für eine halbe Million Unterschriften für ihre Petition. Dabei holte sie zu einem Seitenhieb auf US-Präsident Donald Trump aus. Doch damit war Politisches bei den "VMAs" auch schon weitgehend abgehandelt.

Die Jonas Brothers Bild: afp

Miley Cyrus singt über Trennung

Kurz nach dem Ehe-Aus mit Schauspieler Liam Hemsworth präsentierte Popsängerin Miley Cyrus (26) zum ersten Mal öffentlich ihren neuen Song "Slide Away", der von Trennung und Loslassen handelt. Im schwarzen Minikleid mit nasssträhnigen Haaren in schwarz-weißes Licht getaucht, sang Cyrus aus tiefster Seele.

Für die Jonas Brothers war es der erste "VMA"-Auftritt seit elf Jahren. Von ihrem Comeback-Album "Happiness Begins" sangen die drei Brüder Joe, Kevin und Nick Jonas aus New Jersey ihren Hit "Sucker". Die frühere Teenie-Band holte damit ihren ersten Mondmann in der Sparte Pop-Video.