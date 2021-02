Vor fünf Jahren, im November 2016, wurde Philipp Rafetseder aus Linz mit 20 Jahren in den Wiener Sophiensälen zum Mr. Austria gewählt. Doch was wurde aus dem schönsten Mann Österreichs? Was blieb vom Titel? Rafetseder nutzte ihn als Sprungbrett für eine Karriere, die ihm zuvor wohl niemand zugetraut hätte: Er wurde Sänger der Band "Mountain Crew", damals noch "Grandmas". Mittlerweile absolvieren Rafetseder und seine vier Bandkollegen mit ihren Partykrachern rund 100 Auftritte pro (Normal-)Jahr