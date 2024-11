Mozart-Musical feiert in Gmunden Weltpremiere

Es war ein Instagram-Posting, das die Intendanten des Musical Frühlings Gmunden, Elisabeth Sikora und Markus Olzinger, hellhörig werden ließ. Darin wurde auf die erst 24-jährige Komponistin Charli Eglinton verwiesen. Auf deren Homepage fanden sie ein Musical über Mozart: „Wir waren hingerissen“, sagt Sikora. Und noch mehr, als sie erfuhren, dass es noch gar nicht aufgeführt worden war.

Eglinton, Goriup mit den Intendanten Elisabeth Sikora und Markus Olzinger Bild: Herbert Schorn

Das passiert nun in Gmunden: Am 11. April 2025 feiert das Musical „Saving Mozart“ im Stadttheater Gmunden seine Weltpremiere. Im Mittelpunkt steht nicht nur der Komponist Wolfgang Amadeus Mozart, sondern die zwei Frauen im Hintergrund: seine Ehefrau Constanze und seine Schwester Nannerl. „Ohne die beiden gäbe es den Mozart, den wir kennen, nicht“, sagt die Londonerin, die die Erstfassung in nur zwei Monaten schrieb. Constanze sei Mozarts Managerin gewesen, Nannerl ebenso talentiert, musste als Frau aber heiraten: „Als Komponistin ist mir ein Anliegen, das zu thematisieren.“

Bei der Präsentation im Stadttheater sangen Sikora und die Komponistin selbst zwei Kostproben: kraftvolle und bewegende Melodien, die Lust auf mehr machten:

Als Reminiszenz an Mozart hat Eglinton in jeden Song ein Mozart-Zitat eingefügt. „Das Musical wird um die Welt gehen“, ist Olzinger überzeugt, der für Regie und Bühnenbild zuständig ist. Jürgen Goriup leitet das zehnköpfige Orchester. Bei den Darstellern gibt es ein Wiedersehen mit Dennis Riffel (W. A. Mozart) und Michaela Thurner (Constanze), Yngve Gasoy-Romdal singt Vater Leopold.

Im Vorjahr kamen mehr als 4000 Besucher zu „Dear Evan Hansen“, die Auslastung lag bei 100 Prozent. Dass heuer Mozarts Frauen im Mittelpunkt stehen, sieht Bürgermeister Stefan Krapf (VP) „als Zeichen der Ermutigung für Frauen, ihren Weg zu gehen“. Doch warum machte Eglinton ein Mozart-Musical? „Ich hatte schon immer eine Leidenschaft für ihn“, sagt sie. „Ich will seine Musik auch jungen Leuten nahe bringen.“ Infos und Tickets gibt es auf musical-gmunden.at.

