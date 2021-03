Motorhome statt Motodrome

Erstmals in der TV-Geschichte teilen sich also zwei Sender die Übertragungsrechte an der Formel 1. Nach dem Rennen in Bahrein ist am 18. April der ORF (GP von Imola) an der Reihe. Den Großen Preis von Österreich in Spielberg am 4. Juli zeigen beide Sender.

Bis auf Weiteres ist es allen Sendern untersagt, die Rennen physisch zu besuchen. Servus TV überträgt den Grand Prix aus Bahrein am Sonntag, 17 Uhr, aus dem neuen Studio in Salzburg. Kommentator ist Andreas Gröbl, Experten an seiner Seite sind neben Nico Hülkenberg auch Christian Klien und Philipp Eng. Moderiert wird das Rennwochenende von Andrea Schlager.

Der ORF überbrückt die "rennfreie" Zeit mit dem neuen Format "Motorhome", das nach dem Rennen um 19.05 Uhr eine ausführliche Analyse bringt. Kommentiert wird das Format, bei dem Zuseher auch Fragen stellen können, von Ernst Hausleitner und Alexander Wurz.

Das Expertenteam wurde erweitert und besteht aus den (ehemaligen) Rennfahrern Robert Lechner, Ferdinand Habsburg, Corinna Kamper und Bianca Steiner.

Ernst Hausleitner: "Natürlich bin ich ein wenig traurig, dass wir nicht mehr jedes Rennen zeigen können, aber das Wichtigste ist, dass die Fans Formel 1 weiter im Free-TV anschauen können."

