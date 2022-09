"Mother Gilgamesh" und die wichtigsten Fragen der Menschheit

"Ich hab so etwas noch nie gemacht, deshalb hat es mich gereizt", sagt Pierre Audi. Der Theaterregisseur von Weltruf ist unter anderem Leiter des Armory-Theaters in New York und seit 2019 Chef des honorigen "Festival d’Aix-en-Provence". Am Mittwoch leitete er noch die Generalprobe seiner "Tosca"-Inszenierung in Paris, gestern sprach er im Linzer Brucknerhaus über dieses neue Experiment: die Linzer Klangwolke am 10. September (20.30 Uhr).