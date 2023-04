Das ging Claudio Monteverdi, der am Sonntag im Zentrum des Konzerts mit dem Ensemble Voces Suaves und dem Capricornus Consort Basel im Brucknerhaus stand, nicht anders. Heute verstehen wir seine acht Madrigalbücher als das Bedeutendste, was in dieser Gattung je geschrieben wurde. Ein Auszug aus dieser Entwicklung war an diesem Abend zu hören.