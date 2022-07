Mit ihrem Mann Giles (Markus Birngruber) eröffnet Mollie (Andrea Gratzl) eine Pension. Ehe die Gäste eintreffen, erfahren sie vom Mord an Maureen Lyon in London. Zu Lebzeiten hat Lyon drei ihr anvertraute Kinder misshandelt und halb verhungern lassen. So weit der Rahmen des seit 1952 täglich in London gespielten und nur von Corona unterbrochenen Krimis "Die Mausefalle" von Agatha Christie. Am Samstag hatte die Mordsgeschichte in der Regie von Daniel Pascal in Leopoldschlag Premiere.