Dass sie es ohne ihren berühmten Vater im Leben weniger leicht gehabt hätte, steht für Modedesignerin Stella McCartney außer Frage. "In meinem Beruf überwiegen ganz klar die Vorteile, einen solchen Papa zu haben", sagte die Tochter von Ex-Beatle Paul McCartney in einem Interview der "Zeit". In diesem Jahr feiert ihre Firma das 20-jährige Bestehen, sie selbst wird heute 50 Jahre alt.