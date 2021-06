Modernes vom kleinen Bruder im Brucknerhaus

Auch Antonio wirkte in Wien, allerdings weniger gehypt. Das war Anlass für Gunar Letzbor, sich mit seinem Ensemble Ars Antiqua Austria und der Sopranistin Maria Ladurner mit dessen Kammerkantaten im Linzer Brucknerhaus zu beschäftigen. Nicht nur, dass bei den drei gespielten Kantaten – "Vorrei pupille belle", "Sul margine adorato" und "Troppo, troppo rigore" – die beiden Violinen solistisch wirken, sondern dass sie dabei auch mit den Motiven spielen, weist in die Zukunft. Auch die Idee, bei "Vorrei pupille belle" gleich in der ersten Da-Capo-Arie den Mittelteil als Rezitativ zu gestalten.

Ladurners feiner Sopran

Maria Ladurners außergewöhnliche Stimme inszenierte die unterschiedlichen Charaktere sowie die vielfältigen Liebesschmerzen und -freuden ungemein lebendig. Als Intermezzo im italienischen Kantatenreigen musizierte Erich Traxler fein ein F-Dur-Cembalokonzert von Johann Adam Scheibl, der 1710 in Spital am Pyhrn geboren wurde, die Kirchenmusik in St. Pölten prägte und Beziehungen zur Familie Starhemberg pflegte. Denn dieses feine Werk zeittypischer Unterhaltungsmusik stammt aus der Fürstlichen Bibliothek des Schlosses Eferding. (wruss)

Fazit: Ein feiner, erhellender Abend auf den Spuren der musikalischen Vergangenheit Österreichs.