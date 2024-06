Moderner Tango vom Feinsten bei der Langen Nacht der Bühnen

Nach ihrer Diplomarbeit packte Martina Greiner ihre Koffer, um nach Argentinien zu reisen. „Ich wollte Schauspiel studieren, aber die Aufnahmefrist war in Österreich und Deutschland schon vorüber. Deshalb bin ich nach Buenos Aires geflogen“, sagt die in Brunnenthal bei Schärding aufgewachsene 37-Jährige. „Dort habe ich bemerkt, dass ich in einer unglaublichen Theaterszene gelandet bin.“ In die argentinische Lebensart und in den Tango verliebte sich Greiner sofort.