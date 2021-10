Die Niederösterreicherin über 20 Jahre im Musikgeschäft, das Jubiläumsalbum, ihre ORF-3-Sendung "Denk mit Kultur", ihren 50. Geburtstag und warum Frauen kein Ablaufdatum haben. was ist los?: Geht man nach 20 Jahren im Geschäft leichter an ein Jubiläumsalbum heran oder ist der Anspruch so hoch geworden, dass man es sich selbst schwieriger macht? Birgit Denk: Ich glaube, dass die Herangehensweise weniger mit dem Alter als mit der Lebenserfahrung zu tun hat. Die kann jemand in fünf Jahren