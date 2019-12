Mitreißendes Jauchzen und Frohlocken in der Minoritenkirche

Die eingehende Aufforderung "Jauchzet, frohlocket" in Bachs Weihnachtsoratorium, das am Samstag in der Minoritenkirche bei "Musica sacra" zu hören war, nahm das Team um Michi Gaigg wörtlich und begeisterte mit den packend musizierten ersten drei Kantaten der weihnachtlichsten Musik schlechthin. Für Michi Gaigg und ihr L’Orfeo Barockorchester stand das schlichte Konzentrieren auf den Gehalt des Notentextes im Zentrum, den man mit barocker Spielfreude und durchaus virtuosen Tempi inszenierte, jedoch aber nie auf die Durchhörbarkeit verzichtete und auch Momente innigster Ruhe zu zelebrieren und vor allem die Choräle höchst vielfältig und intensiv zu gestalten verstand.

Feines Gespür für die Situation

Kein Weihnachtsoratorium der Rekorde, aber eines, das alles, was man in diesem Werk suchen möchte zum Finden offenlegte und nie die ursprünglich rein liturgische Funktion leugnete. So begeisterten die zahlreichen Instrumentalsoli mit feinem Gespür für die jeweilige inhaltliche Situation. Großartig das mit 17 Sängerinnen und Sängern besetzte und von Albert Hartinger studierte Collegium Vocale der Salzburger Bachgesellschaft, das textdeutlich den tieferen Sinn der Worte transportierte. Aus diesem Kollektiv kamen die Sopran-Solistinnen Marcia Sacha und Bettina Meiners, die im Duett "Herr, dein Mitleid" besonders überzeugte. Beeindruckend auch Alois Mühlbacher (Altus), der die doch sehr unterschiedlichen Arien fein und höchst beredt interpretierte. Virgil Hartinger gestaltete gekonnt die Evangelisten-Rezitative und imponierte auch bei den Tenorarien. Bariton Marus Volpert rundete mit ebenso edel phrasierten und emotional gesungenen Arien das Solistenensemble ab.

Fazit: Ein Weihnachtsoratorium, das so klang, wie es sein soll, und vielleicht gerade aus diesem Grund etwas Besonderes war.

Musica sacra: Weihnachtsoratorium Teil I-III mit dem L’Orfeo Barockorchester, Minoritenkirche, 21.12.