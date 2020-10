Mitglied des Linzer Bruckner Orchesters positiv auf Corona getestet

Aus Sicherheitsgründen wurde nun eine "gute Handvoll Musiker", die aktuell keine Symptome zeigt und negativ getestet worden ist, vorsichtshalber vorübergehend aus dem Orchesterbetrieb genommen, weil diese Kontakt mit der infizierten Person hatte.

"Einzelfall, kein Cluster"

Dem Covid-Patienten gehe es den Umständen entsprechend gut, sagt Norbert Trawöger, der Künstlerische Direktor des Bruckner Orchesters. Der Fall zieht allerdings eine Programmänderung nach sich, die, so Trawöger, ausschließlich Gründe in der künstlerischen Qualität habe: "Wir spielen am Sonntag, 18 Uhr, nun Ludwig van Beethovens fünfte Sinfonie im Brucknerhaus. Die geplante neunte Sinfonie Gustav Mahlers wird verschoben, weil wir ohne diese Gruppe von Musikern unseren qualitativen Ansprüchen nicht gerecht werden können, da uns einfach ein paar Proben abgehen würden".

Dabei handle es sich um eine Vorsichtsmaßnahme, weil die betroffene Person zuletzt gar nicht bei der Probe für Mahlers Neunte anwesend war. Es gab aber einen Kontakt mit anderen Musikern abseits des Probebetriebes. "Insofern ist diese Konstellation ein großes Glück für uns, da es sich um einen Einzelfall und kein Cluster handelt", sagt Norbert Trawöger. (att)