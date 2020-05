Mit voller Wucht ins Abenteuer

Hubert von Goisern ist ein Grenzgänger. Er hasst den Mief und sucht das Risiko. Berechenbarkeit nennt er schlicht "unerotisch".

Nun ist aus dem Bad Goiserer Musiker, der einst mit Liedern wie "Koa Hiatamadl" die Volksmusik revolutioniert hat, ein Schriftsteller geworden. Er ist sich dabei doppelt treu geblieben.

Erstens, weil es seinem Naturell entspricht, sich auch im Alter von 67 Jahren noch einmal neu zu erfinden. Und zweitens, weil sein Roman "flüchtig", der heute unter dem bürgerlichen Namen Hubert Achleitner im renommierten Zsolnay-Verlag erscheint, sich genau um seine Lebensthemen dreht: Aufbruch und Abenteuer, Heimat und Fremde, Leben und Liebe. Oder anders: Es ist eine Geschichte über die gefährliche Reise zu sich selbst und über den Mut, das anzunehmen, was dort zu finden ist. Auch wenn’s wehtut.

Prall gefüllter Lebensschatz

Im Mittelpunkt stehen Maria und Herwig. Nach mehr als 25 Jahren ist ihre kinderlos gebliebene Beziehung kalt geworden. Doch eine SMS, die Maria zufällig auf Herwigs Handy entdeckt, ändert alles. Die Nachricht offenbart, dass er eine Geliebte hat. Und sie ist schwanger. Nun plant Maria das, was Herwig schon lange mit ihr gemeinsam machen wollte: alle Zelte in der Heimat im Salzkammergut abbrechen und irgendwo noch einmal neu beginnen.

Maria kündigt, plündert das Konto und fährt los, ohne eine Nachricht zu hinterlassen. Doch für Herwig, der Maria immer noch liebt, beginnt eine Zeit voller Ungewissheit und Sorge. Für Maria, die schlussendlich in einem griechischen Fischerdorf landet, wird ihr mehrmonatiger Trip zur Abenteuerreise zu sich selbst. Nach einem Bootsunfall, den sie mit viel Glück überlebt, findet sie neue Perspektiven für ihr Leben.

Doch das ist nur eine der vielen Geschichten aus dem prall gefüllten Lebensschatz von Hubert Achleitner. Immer wieder tauchen neue Figuren und deren Lebensgeschichten auf, sie ziehen am Leser vorbei, manche beeindrucken, manche versinken gleich wieder in Vergessenheit. Hier hätte eine Straffung nicht geschadet.

Zwischendurch greift Achleitner politische, religiöse und gesellschaftliche Themen auf, hin und wieder schwappt der Geschichtentanker gefährlich nahe an die Untiefen der Esoterik heran. Einer der besten Momente im Buch ist jener, als Herwig, der Musiklehrer, den Schülern seine Philosophie der Schallplatte erläutert: "Vinyl ist die Orthodoxie unter den Tonträgern, im Gegensatz dazu ist MP3 Atheismus. Was Weihrauch und Kerzenlicht für die Kirche, sind für die Musikwiedergabe der Plattenspieler und die Nadel in der Rille einer Vinylscheibe." Achleitners Sprache ist klar und poetisch, jedoch mitunter so blumig, dass sich der Kitsch schon ins Fäustchen lacht: "Sie (Maria, Anm.) war 25 und fühlte sich wie eine zur Blüte gereifte Knospe."

Letztendlich fühlt sich Hubert Achleitners Roman an wie Hubert von Goiserns Musik: rau und doch sanft, erdig und doch leicht, naiv und doch so weise.

Hubert von Goiserns Roman "flüchtig" erscheint unter seinem bürgerlichen Namen Hubert Achleitner heute im Zsolnay-Verlag und kostet 23 Euro.

Artikel von Herbert Schorn Redakteur Kultur und Leben h.schorn@nachrichten.at