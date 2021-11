Bei der Konzertreihe "Musik im Salon" war am Sonntag das "Simply Quartett" im Francisco Carolinum zu Gast. Eines der interessantesten jungen Ensembles im Land, das zwar in Singapur gegründet wurde, aber seinen musikalischen Mittelpunkt in Wien gefunden hat. Danfeng Shen und Antonia Rankersberger (Violinen), Xiang Lu (Viola) und Ivan Valentin Hollup Roald (Cello) gehen dabei so natürlich und – ganz dem Namen des Ensembles entsprechend – scheinbar simpel an das Quartettspiel heran.