Mit Tanzlust auf der „Sunnseitn“

Haben wir jetzt eigentlich schon vom Bordun-Festival gesprochen?“, fragt Gotthard Wagner nach zwei Stunden. Aus einem, der so umtriebig ist, wie der in Bad Mühllacken lebende Geiger, sprudeln die Worte wie die selbst kredenzte Hollerblüten-Aronia-Limo im Glas, die er seinem Gast serviert – auf dem einzigen freien Platz inmitten von Noten und großformatigen Gemälden. An der Linzer Kunstuni hat der 64-Jährige Bildnerische Erziehung und Visuelle Kommunikation studiert.