Mit Strich auf den Punkt

Grafik-Designer und Illustrator Alexander Strohmaier hat sich mit Kinderbüchern und Comics ("Wild Boy", Luftschacht) einen Namen gemacht. Die Arbeiten von Zeichnerin Reinhilde Becker sind die prägende Bildmarke des Ö1-Printmagazins "gehö1t". Eine feine Auswahl von deren Arbeiten zeigt nun bis 12. März die Galerie 20gerHaus in Ried/I.: von der wuchtigen Gouache-Pracht in Strohmaiers verführerischem Fantasie-Personal bis zum zarten Strich-Minimalismus in Beckers präzisen Beobachtungen – ein Kleinod der Bildenden Kunst.

Strohmaiers „Mischa und Aquadiva“ Bild: pg