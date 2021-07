So wie in der realen Welt gilt auch in den digitalen Medien: Ohne gute Umgangsformen geht beruflich wie privat nichts. Doch wie funktioniert gutes Benehmen 2.0? Und was geht gar nicht? Das (und viele Stilfragen aus der realen Welt) beantworten die Stil-Expertinnen Doris Schulz und Elisabeth Motsch in ihrem Nachschlagewerk "Der Benimm-Code", das kürzlich im Trauner-Verlag erschienen ist.