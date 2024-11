Mit Mozart und Strawinsky in eine opulente Klangwelt entführt

Ein Konzert muss nicht immer zwei Stunden plus dauern. Auch muss es nicht unbedingt spät beginnen, sondern vielleicht so, dass man nach Arbeitsschluss gleich direkt dorthin wechselt. Da geht sich dann auch kein Anzug mehr aus. Was soll’s? Dafür räumt man Barrieren aus dem Weg, die vielleicht die Schwellenangst vor der sogenannten Hochkultur befeuern und den ganz entspannten Zugang zur Musik erschweren.