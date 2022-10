Mit Mozart ins Jubiläumsjahr

Am Beginn des Konzerts in der Pfarrkirche Christkönig in Linz-Urfahr standen Motive aus Mozarts Werken, gesehen durch die Brille der Komponistin Claudia Federspieler, die in Anlehnung an Tschaikowskys "Mozartiana" und inspiriert von Balduin Sulzers "Mozartiana II" eine weitere, eben die Nummer III für Soloklarinette und Orchester entwarf.

Ein höchst gelungenes dreisätziges Werk, das dem Soloklarinettisten der Wiener Philharmoniker, Matthias Schorn, auf den Leib geschneidert ist und diesem technische Virtuosität und feine Klanglichkeit abverlangte. Schorn überzeugte auch beim Mozart’schen Klarinettenkonzert. Dazwischen die lebendig musizierte C-Dur-Symphonie KV 338, bei der sich die Sinfonia Christkönig unter Eduard Matscheko bestens präsentieren konnte.

Fazit: Ein gelungener Auftakt zur zehnten Saison mit einer beeindruckenden Uraufführung.