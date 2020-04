Mit Kultur ist die Isolation viel schöner

Das Coronavirus hat auch die Kultur zur Zurückgezogenheit gezwungen. Dort verästelt sie sich und veranschaulicht, dass mit ihr auch die Isolation zum Ereignis werden kann. Hier einige Tipps, wie Sie kulturell beflügelt werden.

Theater

Die pfiffige Theatertruppe "Das Schauwerk" hat mit "Irgendein Clue und Das unbeschreibliche Werk" einen köstlich komischen wie sozial distanzierten "Insta-Krimi" (Facebook/Instagram-Storys) ins Netz gehen lassen, dem Sie keineswegs unauffällig folgen sollten. Das Landestheater näht in seiner Schneiderei nun 200 Schutzmäntel für medizinisches Personal. Heute, Samstag (19.30 Uhr), stellt die Institution zudem die erfolgreiche Musical-Produktion "Der Hase mit den Bernsteinaugen" für 48 Stunden auf ihren YouTube-Kanal. Die Schauspielerinnen und Schauspieler vom Linzer Theater Phönix lassen das Publikum mit feinen "Take@home"-Filmen sehr persönlich an sich heran. Phönix-Rückkehrerin Nadine Breitfuß hält Sie auf Instagram mit einem Yoga-Kurs sogar körperlich fit. Das Theater des Kindes (TdK) erweitert sein Online-Angebot an Stück-Mitschnitten in einem fort. "Wunderbar, wie gut das angenommen wird", sagt TdK-Chef Andreas Baumgartner.

Musik

Jeden Mittwoch (19 Uhr) holt der Blonde Engel seine Gemeinde auf Facebook und Instagram zum "Quarantöne"-Konzert zusammen. "Mir fehlt das Live-Spielen, das ist Selbsttherapie gegen die Hirn-Fadesse", sagt er. Täglich um 18 Uhr muntert Andie Gabauer Nachbarn und Facebook-Publikum beim "Fensterbankl"-Solo auf. Und Ina Regen gibt heute (20 Uhr) gar ein "richtiges Konzert, mit Bühne, mit Lichtshow, in einer echten Location, aus der Wiener Gösserhalle". Im vorgeschriebenen Abstand zu ihrem musikalischen Mitstreiter Florian Cojocaru hebt sie das Format auf @stream-austria aus der Taufe.

Bildnerische Kunst

Die von der Linzer Künstlerin Adelheid Rumetshofer ins Leben gerufene "Fensterausstellung" erstreckt sich längst über das gesamte Bundesland. Wegen des ruhenden Galerien- und Museumsbetriebs hat Rumetshofer ihre Arbeiten ins Fenster ihres Ateliers (Linz, Friedrichstraße 14) gestellt. Weitere Fensterausstellungen organisiert die Eferdinger Künstlergilde (u.a. mit Werken von Evelyn Kreinecker), Marie Ruprecht-Wimmers Arbeiten sind in ihrem Atelier-Fenster in Aschach an der Donau zu sehen, in Lichtenberg leuchtet Birgit Schweigers Kunst aus den Fenstern. Im Internet ermöglicht die Facebook-Gruppe "Art behind closed doors" (gegründet von Georgina Krausz) einen Überblick über das Werk heimischer Künstler.

Literatur

Online-Lesungen sind binnen weniger Wochen zur obligaten Vermittlung von Literatur geworden. Darüber hinaus ruft das Linzer StifterHaus zu dem Projekt "Mein liebstes Buch in der Krise. Literatur in Zeiten des Ausnahmezustandes" auf. Leserinnen und Leser sind eingeladen, eine Kurzkritik inklusive Foto von jenem Buch zu schicken, das sie durch diese Zeit begleitet (E-Mail: office@stifter-haus.at). StifterHaus-Mitarbeiterin und Schriftstellerin Marlene Gölz veröffentlicht auf www.stifter-haus.at außerdem ihre "Aufzeichnungen aus der Quarantäne".

