Mit Kind und Kontrabass auf Tour

Wie der Bass sie gefunden und was ein soziales Jahr in Costa Rica bewirkt hat, erzählt Marlene Lacherstorfer im Gespräch. Sie arbeiten schon seit 2008 mit Ernst Molden zusammen, auch in seinem Frauenorchester. Was zeichnet diese Zusammenarbeit für Sie aus? Marlene Lacherstorfer: Mit dem Ernst ist es immer easy und familiär. Ich bin im Juli 2008 kurzfristig beim "O-Töne"-Festival im Museumsquartier eingesprungen, mit ihm und Willi Resetarits. Das war natürlich toll für mich und wieder eine ganz