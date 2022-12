Mit "Goleador" und "Goldi" – der Klassiker kehrt zurück

Am 20. Jänner 2023 kehrt der Klassiker, den die Pandemie zwei Jahre lang ins Aus gestellt hat, auf das Spielfeld der gesellschaftlichen Ereignisse zurück – ein wichtiges Stück "Normalität", das aus Außergewöhnlichem entsteht: In Schale geworfen kann man mit Stars aus Sport und Kultur auf Tuchfühlung gehen und sie in Aktion erleben.

„Goleador“ Hans Krankl Bild: GEPA pictures/ Franz Pammer

"Goleador" Hans Krankl, der als TV-Kommentator stets am (Fuß-)Ball bleibt, wird musikalisch mit seiner Truppe "Monti Beton" den Ton angeben. Bestens bekannt ist Krankl mit dem Laakirchner Sänger Eric Papilaya, der mit einem Medley seiner Lieblingssongs die Eröffnung gestaltet. Krankl war einst Fußballtrainer von Ex-Bundesliga-Spieler Volker Piesczek, mit dem Papilaya in der Swing-Formation "The Rats Are Back" auftritt. "Krankl ist für Volker noch immer der Coach, das ist wunderbar mitanzusehen", sagte Papilaya den OÖN.

„Sportlerin des Jahres“: Tischtennis-Königin Sofia Polcanova Bild: APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ

Ein besonderer Abend soll die Gala für die kürzlich bei der OÖN-Sportlerwahl gekürten "Sportlerinnen des Jahres" werden: Sofia Polcanova, Doppeleuropameisterin 2022 im Tischtennis, und die Spielerinnen der Oberbank Steelvolleys Linz-Steg – Kapitänin Lisa-Marie Hager nahm stellvertretend die Goldmedaille für das Team des Jahres entgegen (Foto oben).

Lisa-Marie Hager, Kapitänin der Oberbank Steelvolleys Linz-Steg Bild: VOLKER WEIHBOLD

Zum Tanz verführen wird das pt art Orchester. Einheizen wird die folkshilfe bei der wohl heißesten Mitternachtseinlage der heurigen Ballsaison.

Wo Sie Karten bekommen

Die Galanacht des Sports 2023 auf einen Blick:

Wann? Freitag, 20. Jänner

Wo? Brucknerhaus Linz

Beginn? 20 Uhr

Karten gibt es bei Ö-Ticket: www.oeticket.com/artist/gala-nacht-des-sports, Tel. 01 / 96 0 96

Im Brucknerhaus Linz: Das Service-Center ist Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr geöffnet, telefonische Erreichbarkeit zu diesen Zeiten: 0732 /77 52 30, Kartenbestellungen rund um die Uhr online unter brucknerhaus.at bzw. im Online-Ticketshop (ticket.liva.at/eventim.webshop/webticket/eventlist).

