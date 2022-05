Einerseits muss Orpheus der Pavarotti der Antike gewesen sein. Wenn er sang, lauschten die Tiere und wurden friedlich. Andererseits hatte er den Scherben auf, weil die von ihm angebetete Nymphe Eurydike nach Ovids Idee von einer Schlange gebissen wird und stirbt. Also steigt Orpheus hinunter in die Unterwelt, singt das dortige Herrscherpaar Hades und Persephone schwindelig und erreicht, dass er Eurydike in die Oberwelt wieder mitnehmen darf.