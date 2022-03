Mit der Selchfleischknödel-Polonaise in den Weltuntergang tanzen

Kurt Palm schert sich diesmal nicht um Handlung, Erkenntnis, Entwicklung der Figuren. In seinem neuen Stück "This is the End, my Friend" scheint es, als hätte der Autor und Regisseur seine inneren Stimmen über den Unsinn des Lebens ins Freie gelassen und sie auf sieben Figuren verteilt. Dazu schleicht und schreitet Erich Pacher wie ein hagerer Gott, der das weltliche Treiben betrachtet, aber zu allem schweigt. Am Donnerstag fand im Linzer Theater Phönix die Premiere statt.