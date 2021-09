Mit den OÖN zur Premiere des neuen Bond-Films

Die Wellen der Pandemie haben den längst fertiggestellten 25. "Bond"-Film immer wieder von den Startlisten der Kinos gespült. Jetzt sieht "Keine Zeit zu sterben" nach drei historischen Verschiebungen seit April 2020 endlich Land: Am 30. September startet der heißersehnte letzte Auftritt von Daniel Craig als 007 im Kino.

Mittwoch, Mitternacht

In Zusammenarbeit mit dem Linzer City Kino laden die OÖNachrichten zu einer exklusiven Vorführung, die die Wartezeit noch zusätzlich verkürzt: In der Nacht von Mittwoch, den 29. September, auf Donnerstag, 30. September, gibt es "Keine Zeit zu sterben" in einer Mitternachtspremiere im City Kino am Linzer Graben zu sehen. Die OÖN verlosen für die Rückkehr vom Spion im Dienste Ihrer Majestät exklusiv 5x2 Freikarten. Zehn glückliche "Bond"-Fans kommen so kaum 24 Stunden, nachdem die britische Königsfamilie in der Londoner Royal Albert Hall der Weltpremiere beigewohnt haben wird, in den Genuss des in der Pandemie online meistgesuchten Films.

Damit die Nacht ganz im Stil des glamourösen Geheimdienst-Universums begangen werden kann, lädt man im nahe dem City Kino gelegenen Linzer Lokal tinamisu (Graben 21) ab 20 Uhr zum "James Bond Aperitif". Serviert werden aus den 007-Filmen bekannte Cocktails, die Musiker Norbert Langer und Melchior Bahmann entlocken dem Piano Bond-Melodien.