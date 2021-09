Es sei ein gutes Zeichen, wenn sich auch räumlich etwas verändert. Deshalb ist Martin Rummel mit seinem Rektoren-Büro im ersten Stockwerk der Linzer Bruckneruni im ersten Zimmer links eingezogen. Seine Vorgängerin Ursula Brandstätter hatte drei Türen weiter gearbeitet. Heute ist Rummels erster Tag als Bruckneruni-Chef, obwohl sich der 47-jährige Cellist schon seit 1. August einarbeitet. Ebenfalls heute legt Thomas Kerbl seinen Job als Bruckneruni-Vizerektor zurück. Der 55-Jährige wird sich wieder um die Gesangslehre im Opernstudio von Bruckneruni und Landestheater kümmern. Kerbl hatte sich ebenfalls um den Rektoren-Job beworben und nach Rummels Bestellung seiner Enttäuschung Luft verschafft (die OÖN berichteten). Längst haben sich die beiden ausgesprochen. "Das ist vorbei und gegessen. Speziell ihm und natürlich Frau Brandstätter danke ich, dass die Übergabe so hervorragend stattgefunden hat und ich hier eine sanfte Landung hatte", sagt Rummel im Gespräch mit den OÖN.

Wo er an der Bruckneruni ansetzen werde, möchte Rummel nicht "Baustellen" nennen, "das klingt zu negativ". Zunächst gehe es um die Schärfung des Bewusstseins bei allen im Haus Beschäftigten für die drei Säulen der Bruckneruni: Forschung, Lehre und Service. Rummel: "Mit Service meine ich Ermöglichen und Unterstützen: von der Bibliothek bis zur Verwaltung. Und wir müssen die Digitalisierung von Prozessen anschieben. Die Studierenden sollen keine Zetterl mehr ausfüllen müssen." In künstlerischen Fächern (Dokumentation von Prüfungen, Portfolios etc.) offenbaren sich bei der digitalen Erfassung so profane Probleme wie Administration und Speicherung des Datenvolumens. Rummel: "Mit besserer Digitalisierung werden wir automatisch internationaler, weil wir der Welt zugänglich werden", sagt Rummel, der damit auch einen Auftrag von Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) erfüllt.

Bei Lehre und Entwicklung der Doktoratsstudien habe Brandstätter die Uni vorangebracht, die Software müsse nun nachgerüstet werden. Rummel: "Unser Inhalt ist definiert, jetzt passen wir die Form an." Als einzige Studienrichtung steht das Schauspiel noch ohne Master-Abschluss da. Auch das möchte Rummel korrigieren.

Geerbt hat der Rektor zudem das bei der Uni-Akkreditierung beanstandete Thema der Qualitätssicherung. Rummel: "Unsere Nachjustierung geht so weit, dass wir die Alumni-Wege mitverfolgen wollen. Womit verdienen unsere Absolventen ihr Geld? Wie verlaufen ihre Karrieren?" In 24 Monaten soll diese Lücke geschlossen sein.

Warum auf Rummels Besprechungstisch ein roter Knopf mit dem Wort "No!" stehe? "Immer Ja zu sagen, ist leicht. Beim Drücken des No-Buttons sind zehn unterschiedliche "No"-Versionen zu hören, das verbessert die Atmosphäre im Handumdrehen. Aus meinem Büro soll niemand rausgehen, ohne ein Nein vernünftig erklärt bekommen zu haben."

Inwiefern sei es ein Vor- oder Nachteil, als Universität 100-prozentige Tochter des Landes zu sein? "Ein Vorteil ist, dass uns dadurch Partnerschaften in die Wiege gelegt werden, die an anderen Unis schwere Geburten sind: mit dem Landesmusikschulwerk, mit dem Landestheater und so weiter", sagt Rummel. "Der zweite Vorteil ist, dass wir einen Eigentümer haben, der uns will. Insofern haben wir keinen Rechtfertigungsdruck." Und der Nachteil? "Das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau, aber innerhalb dieser regulierten Dienstrechtsstrukturen sind manche Dinge schwieriger zu verändern, auch wenn diese Veränderungen aus dem Haus kommen."