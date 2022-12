Mit 68 Jahren in die WG übersiedelt

Katharina Thalbach spielt heute im ZDF-Film "Extraklasse – On Tour" an der Seite von Axel Prahl.

Katharina Thalbach gilt als eine der großen deutschen Schauspielerinnen, auf der Bühne und im Fernsehen. Die 68-Jährige erhielt ihre Ausbildung von Helene Weigel, der Frau von Bertolt Brecht, auch Tochter Anna und Enkelin Nellie sind Schauspielerinnen. Heute ist die Berlinerin um 20.15 Uhr in der ZDF-Komödie "Extraklasse – On Tour" an der Seite von "Tatort"-Star Axel Prahl zu sehen. Darin spielt sie Prahls Mitbewohnerin Karin.