Mit 270 PS von der Tradition in die Gegenwart

Die diesjährigen Perspektiven Attersee bringen in bewährter Manier zeitgenössische Kunst in den Urlaubsort. Herzstück des Festivals ist die Attersee-Halle, die heuer von der in Wien lebenden Künstlerin Catrin Bolt bespielt wird. Bolt hat 270 kleinformatige Pferdezeichnungen durch die gesamte Halle und bis in den Vorraum gehängt. In Bewegung oder im Stand, mit wallender Mähne oder kurzem Schopf, unterschiedliche Rassen in allen Größen und Formen sind da zu sehen. Der Stil der Zeichnungen reicht von flotten Skizzen bis zu fein ausgeführten Bleistiftwerken. Die Tiermotive sind nur die Oberfläche, dahinter steht eine Aussage: Die 270 Zeichnungen stehen für die PS eines durchschnittlichen Oberklasse-SUV. "Die in mehrerer Hinsicht völlig überdimensionierten Autos nehmen quantitativ immer mehr zu und gestalten mit ihrer Präsenz allerorts den öffentlichen Raum mit", formuliert die Künstlerin. "Die Gegend, die eigentlich ruhig und entspannt sein sollte, wird durch hohes Verkehrsaufkommen gestört", sagte Lentos-Direktorin Hemma Schmutz in ihrer Einführungsrede. Bolts Werk thematisiert das auf poetisch-konzeptionelle Weise.

Die Wiener Künstlerin Verena Dengler versuchte sich in ihrer "Rede zur Lage der Kunst" bei der Vernissage in einer kritisch-ironischen Annäherung an die Tradition. Zwischen zwei Auftritten beim Wiener Impulstanz-Festival angereist war die aus Attersee stammende Choreografin und Tänzerin Doris Uhlich. Sie beeindruckte mit einer unglaublich starken Performance, in der sie – über alle restriktiven Körperbilder erhaben, abseits aller Klischees – zu wummerndem Techno selbstbewusst ihren Körper schüttelte.

Im ehemaligen Kaufhaus Baresch sind eine Lichtinstallation von Gregor Göttfert und Florian Kofler sowie Fotografien von Florian Voggeneder zu sehen. Im Modeatelier stellen wöchentlich wechselnd junge Modeschaffende ihre Kreationen vor – siehe Kasten.

Die "Perspektiven" bringen junge Kunst aufs Land und beleben die Tradition der Sommerfrische im besten zeitgenössischen Sinn.

Rahmenprogramm

Modeatelier, Di bis So 10–12 und 17–20 Uhr, bis 19. 7.: Langackerhäusl & Klara Neuber

20. 7.: Modeschau im alten Schlachttunnel, 19 Uhr; Führung an den Schaufenstern von Florian Voggeneder, 20 Uhr; 3-Minuten-Disko mit Da Holi Wata in der Umkleidekabine am öffentlichen Badeplatz (neben Scatt), 21–23 Uhr

Modeatelier bis 26. 7.: Ferrari Zöchling / Romana Zöchling

27. 7.: Literaturwanderung mit Hans Eichhorn, Mercedes Kornberger, Hubert Weinheimer, Marie Luise Lehner. „Smashed To Pieces“, Konzert, 19–22 Uhr

Modeatelier bis 2. 8.: Noushin Redjaian

3. 8.: Bliss-Party „Das totale Schiff“: DJ Hauswein, Fauna, DJ Angel, Therese Terror 17–24 h

Modeatelier bis 10. 8.: Kevin Couture

10. 8.: Finissage – Catrin Bolt im Gespräch, ab 19 Uhr

Artikel von Hannah Winkelbauer Redakteurin Kultur h.winkelbauer@nachrichten.at