Missbrauch: Bill Cosby zu 475.000 Euro verurteilt

Eine Jury sah es am Dienstag als erwiesen an, dass Cosby die heute 64-jährige Klägerin in der Playboy-Mansion in Los Angeles missbrauchte, als sie 16 Jahre alt war. Die Jury sprach der Klägerin rund 475.000 Euro zu.

Cosby war nicht selbst zum Prozess erschienen, hatte die Vorwürfe aber über seinen Verteidiger zurückweisen lassen. Die Frau hatte die Vorwürfe bereits 2014 erhoben. Zu einem Strafprozess kam es nicht, weil der Vorfall bereits verjährt war. Weil die Frau zu dem Zeitpunkt aber minderjährig war, konnte sie noch zivilrechtlich mit Schadenersatzansprüchen gegen Cosby vorgehen.

Mehr als 60 Frauen hatten dem Schauspieler sexuelle Übergriffe vorgeworfen. 2018 war er wegen sexueller Nötigung zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Cosby hatte rund drei Jahre in Haft verbracht, als das höchste Gericht in Pennsylvania im Juni 2021 das Urteil wegen eines Verfahrensfehlers kippte. Seither ist Cosby auf freiem Fuß.