"Miss Niederlande" ist erstmals eine Transfrau

Die 22 Jahre alte Rikkie Kollé ist zur "Miss Nederland 2023" gekrönt worden. Das Model will sich nun für alle einsetzen, die wie sie als ein "kleiner Rik" geboren und nicht akzeptiert worden seien.

Die Reaktionen in sozialen Netzwerke waren geteilt. Viele fanden den Sieg "fantastisch" und gratulierten, andere mokierten sich darüber: "Sind Männer jetzt besser bei Schönheitswettbewerben für Frauen oder ist das nur ein nutzloses Signal, um politisch korrekt zu sein?", fragte ein User auf Instagram. Der Veranstalter verteidigte die Teilnahme einer Transgender-Frau: "Ihre Teilnahme markiert einen wichtigen Schritt in Richtung Vielfalt und Inklusion in der Welt der Schönheitswettbewerbe."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper