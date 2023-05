Miriam Fussenegger: "Als junge Frau wird man verdammt oft sexualisiert"

Sie maturierte am Linzer Hamerling-Gymnasium und studierte am Wiener Reinhardt-Seminar Schauspiel. Nach ihrem Karrierestart als Buhlschaft im „Jedermann“ der Salzburger Festspiele feierte sie im Wiener Werk X, im Volkstheater, in ORF-Landkrimis und im Kino unter anderem im Film „Schächten“ Erfolge. Ab 10. Juni wird Fussenegger im Theater Meggenhofen in Kleists „Der zerbrochene Krug“ zu sehen sein.