"Mir werden sicher nicht die Knie zittern"

Ein Jahr musste Vincent Bueno (35) auf seinen großen Auftritt beim Song Contest (ESC) warten, am Donnerstag ist es so weit: Der Wiener wird in der Ahoy-Arena in Rotterdam im zweiten Halbfinale mit der wuchtigen Ballade "Amen" für Österreich um den Einzug ins Finale kämpfen. Heute startet die größte Musikshow der Welt mit dem ersten Halbfinale.