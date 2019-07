Minichmayrs neue Verantwortung für zwei Leben

Im Film und auf der Bühne zählt Birgit Minichmayr zu den maßgeblichen deutschsprachigen Schauspielerinnen. 2018 brachte die Paschingerin Zwillingsmädchen zur Welt, im August wird sie in Gmunden und Bad Schallerbach lesen. Mit den OÖN sprach die 42-Jährige über das Burgtheater, an das sie nun zurückkehrt, ihre Mutterrolle und Auftritte in der alten Heimat.

OÖNachrichten: Was hat Martin Kusej, dass Sie ihm nicht widerstehen können und nun ans Burgtheater zurückkehren?

Birgit Minichmayr: Ich habe eine langjährige Arbeitsbeziehung mit Martin Kusej und als er mich fragte, ob ich wieder kommen möchte, war das ein Zusammentreffen vieler Faktoren - auch jener, mich wieder einem Ensemble anzuschließen zu wollen Das alles hatte aber zur Folge, dass man seine Priorität wieder abgibt, immerhin habe ich es jetzt jahrelang genossen, frei arbeiten zu können. Durch die Kinder hat sich mein Lebensmittelpunkt aber definitiv nach Wien verlagert, und ich wollte wieder so etwas wie eine Zugehörigkeit zum Theater. Und das Burgtheater empfinde ich immer noch als eine Art Mutterschiff.

Hat das auch etwas mit dem Sicherheitsdenken eines erwachsen gewordenen Menschen zu tun?

Das weiß ich gar nicht, weil ich sehr gut frei arbeiten konnte. Aber genau dieses freie Arbeiten bedeutet, wahnsinnig viel zu reisen und viel Abwesenheit - und die Kinder sind ja noch so klein. Insofern stimmt der Gedanke vielleicht schon, weil ich wieder verortet bin.

Wie wird sich das Burgtheater mit Kusej, Ihnen und den vielen neuen Kollegen künstlerisch verändern?

Das ist jetzt nur eine Hoffnung, aber es soll ein spannendes, am Puls der Zeit agierendes Theater werden. Auch internationaler, weil Martin Kusej Kollegen anderer Muttersprache ans Haus holt. Darauf bin ich sehr neugierig und hoffentlich wird das auch angenommen.

War das Burgtheater zuletzt nicht spannend?

Ich war immer nur Zaungast, aber das Hauptaugenmerkt für Karin Bergmann lag natürlich daran, das Burgtheater aus den roten Zahlen zu hieven und das Publikum nicht zu verlieren. Das hat sie sehr wohl erreicht.

Bei Ihnen hatte man viele Jahre den Eindruck, Sie leben den Rock’n’Roll des Schauspiels. Welche neuen Aspekte des Lebens haben Sie nun durch Ihre Mutterrolle erfahren?

Es ist diese Verantwortung dazu gekommen, die man über zwei Leben hat - und nicht mehr für sich alleine lebt. Diese Veränderung erlebe ich als große Bereicherung und in keinem Moment als Einschnitt. Natürlich ist der Modus anders, wenn ich freie Tage habe. Nach Dreharbeiten in Zürich bin ich zuletzt sofort nach Hause geflogen, früher wäre ich dort geblieben. Deshalb ist auch mein soziales Gefüge nicht so präsent, weil meine meiste Zeit meine Kinder bekommen. Ich bin ja nun eine ziemlich späte Mama und es ist auch gut, dass mit dem „Ich brauch’ nur mich alleine und tue was ich will“ jetzt Schluss ist. Und ich habe erfahren, wie man damit umgeht, eine berufstätige Mama zu sein.

Inwiefern?

Weil ich auch in solche Konflikte geraten bin, dass die Kinder mitten in einem kreativen Prozess gestillt werden müssen. Ich wusste, ich will meinen Beruf nicht aufgeben, jetzt betreibe ich ihn nur anders und momentan vielleicht nicht mehr so intensiv. Auch bei völlig durchgetakteten Tagen wieder in kreative Prozesse zu kommen, ist nicht so leicht. Ich bin auch sehr Hilfe angewiesen um arbeiten zu können und bin sehr froh wie mir meine Mutter zur Seite steht. Sonst ginge das alles nicht so .

Sie hatten eine große Sehnsucht, Mutter zu werden - was sollte Mutter zu sein für Sie einlösen?

Ab dem Moment, in dem ich mein eigenes Geld verdient hatte, wusste ich, dass ich bereit für Kinder bin. Es hat halt lange gedauert, weil es mit den Partner auch nicht immer so eindeutig war, ob ich eine Familie haben kann - oder will. Aber eine eigene Familie zu haben, fühlte sich in meiner Vorstellung immer so angenehm und richtig an. In der Wirklichkeit ist es noch viel besser.

Haben Sie jetzt noch Zeit, selbst ins Theater zu gehen?

Ehrlich gesagt, das wurde ganz stark in Mitleidenschaft gezogen. Wenn ich selbst auf der Bühne stehe, dann ist das in Ordnung, aber am nächsten Abend als Besucherin mir was anzusehen ist momentan nicht mehr wirklich drin . Ich schaue viele Filme und hole dieses Bedürfnis auf diese Weise nach.

Tatsächlich sind Ihre Kinder privilegiert, wenn Sie ihnen abends etwas vorlesen…

…(lacht) wir singen ganz viel. Und wenn ich vorlese, sind meine Kinder ganz in die Reihe „So klingt…“ verliebt. Da drückt man in dem Buch auf ein Symbol und dann ist Mozart, Chopin oder Bach zu hören. Meine Kinder gehen dazu ab als wäre es irgendeine Punk Musik. Das ist Immer sehr sehr lustig . Meine Kinder lieben es, zu tanzen.

Wie lässt sich diese Kindheit mit Ihrem eigenen Aufwachsen in Pasching vergleichen?

Uns wurde nicht vorgelesen, wir hatten diese Abendrituale nicht. Aber ich bin davon überzeugt, dass dieses Aufwachsen in der Natur meine Kreativität stimuliert hat. Wir haben jetzt beschlossen, dass wir nächstes Jahr in die Vorstadt ziehen. Dort habe ich ein kleines Haus mit Garten gefunden, weil diese Vorstellung, dass die Kinder im Garten herumtollen können und ich nicht jedes Mal aus dem vierten Stock zum Spielplatz runter muss, ist schon schön.

Es heißt, für Frauen um die 45 gibt es keinen guten Rollen. Bedeutet das, auf Sie kommen jetzt magere Jahre zu?

Das stimmt schon, dass die Vielfalt in diesem Alter abnimmt. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass sich wegen der gut und richtig geführten Debatte über Gleichberechtigung beim Vorkommen in Besetzungen viel ändert. Ich bin noch nicht 45, aber momentan kann ich mich nicht beklagen, auch im Film keine interessanten Frauenrollen zu bekommen. Ich weiß aber trotzdem, dass es einen anderen Kampf um die Rollen gibt. Und bei Klassikern steht eben meist der männliche weiße Mann im Zentrum.

Als Schauspielerin haben sich die Möglichkeiten durch die Streaming-Anbieter vermutlich erweitert, aber konsumieren Sie Netflix, Sky AmazonPrime selbst?

Mich überfordert das alles und ich bin von diesem Überangebot erschöpft. Ich bin auch viel zu analog dafür, auf Instagram oder Facebook gibt es mich auch nicht. Ich bin auch kein Serien-Junkie. Ausgewählte Empfehlungen von Freunden, deren Meinung ich schätze, sehe ich mir an - und ich hab’ zwar einen Netflix-Account, aber wenn ich da reingehe, bin völlig orientierungslos.

Welche Auswirkungen werden diese Streaming-Kanäle auf das Kino haben?

Die Gewohnheiten ändern sich sehr stark, alles verlagert nach innen, nach Hause. Das Ergebnis ist ein Kinosterben, vor allem im Arthousebereich, der mich am meisten interessiert .Ich hab es schon sehr gerne mit anderen Menschen gemeinsam einen Film zu erleben ,obwohl ich dem auch viel abgewinnen kann ganz allein in einem Kino zu sitzen . Im Musiksektor hab ich das Gefühl wird das erleben mit anderen Menschen im öffentlichen Raum viel stärker zelebriert . Aber für Kino und Fernsehen ist das eine wirklich harte Konkurrenz.

Es könnte aber auch die Sehnsucht nach analogen und unmittelbaren Erlebnissen wieder wachsen. Erwarten Sie , dass das Theater von so einer Entwicklung profitiert?

Unbedingt, weil Live-Erlebnisse wieder anziehender werden. Andererseits ist Theater ein wirklich sehr analoger Vorgang. Die Frage und die Hoffnung ist, ob dieser Live-Charakter anziehend genug ist.

Die beiden Texte, die Sie in Bad Schallerbach („Dorothy Parker’s New Yorker Geschichten“) und in Ohlsdorf (Thomas Bernhard: „Alter Meister“) lesen werden, kommen aus völlig unterschiedlichen literarischen Himmelsrichtungen. Was verbindet Sie mit Thomas Bernhard?

Ich habe ihn mit 15 verschlungen, von „Frost“ bis „Im Keller“ oder „Auslöschung“ - ich war versessen auf seine Texte, sie hatten eine anziehende Bedrohung, etwas Unerlöstes. Ich hab ihn aber noch nie gespielt. Dass ich jetzt „Alte Meister“ lesen darf, freut mich sehr, weil ich dort vor Jahren einmal „Holzfällen gelesen hab. Ich würde Bernhard aber gerne einmal spielen und seinen Texten auf der Bühne begegnen.

Bei der von allen umschwärmten Dorothy Parker mag sich eine Parallele zu Ihnen schließen. Eine mit Bildung unterfütterte Sexyness - und man muss ja auch die Minichmayr kennen, um dabei zu sein. Spüren Sie diese Ausstrahlung?

(Lacht) Ja,? Aber ich will mich damit gar nicht beschäftigen, weil ich will ja nichts anderes als ein Angebot mache. Und ich will dieses Angebot so innig, so leidenschaftlich wie nur möglich gestalten Was sich die Leute davon mitnehmen, liegt in deren Verantwortung. Die Dorothy Parker Texte finde ich so geistreich, so heutig, so witzig - außerdem lässt sich das so süffisant lesen, dass man es wunderbar spielen kann. Obwohl es eine Lesung ist. Ich liebe diesen Abend.

Wie kam es dazu?

Ich wurde bei dem Literatur- und Musikfestival „Wege durch das Land“ in Mitteldeutschland eingeladen. Die Veranstalter suchen einem immer Musiker aus, die man dort zum ersten Mal trifft. Und es war Liebe auf den ersten Blick, mit Chris Hopkins und Bernd Lhotzky zusammen zu kommen. Diese beiden Pianisten sind unfassbar gute Jazzmusiker ,die mit ihren Flügeln einen wahrlich fast beflügeln. Mit Musik ist der Abend auf wunderbare Weise kulinarisch.

Sie haben mir einmal erzählt, es sei für Sie immer speziell, in Oberösterreich aufzutreten. Hat sich das jetzt, da Sie Mutter sind und ein eigenes Nest haben, verändert?

Wenn ich daheim lese, empfinde das immer als sehr familiären Ton. Wenn meine Tante oder andere Verwandtschaft drinnen sitzt, dann ist es schön, weil ich zeigen kann, was ich eigentlich arbeite. Außerdem ist es herrlich, einfach nur zusammen zu sein. Ich bin gelöster, wenn ich weiß, für wen ich da spielen darf, dadurch bekomme ich auch mehr Zunder, weil von diesen Leuten kein Druck ausgeht. Mit meiner Familie kann mir nichts passieren. Ich fühle mich bedingungslos geliebt.

Minichmayr liest...

… am 6. August (19.30 Uhr) im Stadttheater Gmunden aus Thomas Bernhards „Alte Meister“. Karten/Info: www.festwochen-gmunden.at, Tel: 07612/70 630 12.

… am 14. August (19.30 Uhr) im Europasaal in Bad Schallerbach aus Dorothy Parkers „New Yorker Geschichten“ – begleitet von den Pianisten Chris Hopkins und Bernd Lhotzky. Karten/Info: www.musiksommerbadschallerbach.at,

Tel: 07249/420 710.

Birgit Minichmayr wurde 1977 in Linz geboren und wuchs in Pasching auf. Nach der Matura studierte sie am Reinhardt-Seminar. 1999 brach sie im dritten Jahr ab, weil sie ans Burgtheater engagiert wurde. 2004 wechselte Minichmayr an die Volksbühne Berlin, 2010–2012 spielte sie im Salzburger „Jedermann“ die Buhlschaft, 2011–2016 war sie Ensemblemitglied des Residenztheaters München. Bei der Berlinale 2009 wurde sie für ihre Leistung in dem Film „Alle anderen“ mit dem Darstellerpreis ausgezeichnet.