Milliardenfach gestreamt: Heimischer Musikmarkt wächst weiter

Hauptverantwortlich dafür ist der Streamingbereich, der laut den heute veröffentlichten Zahlen vom Musikwirtschaftsverband IFPI 185,8 Millionen Euro lukrierte - ein Plus von 10,9 Prozent. Aber nicht nur digital, auch analog gab es Wachstum, holten Vinyl-Verkäufe doch fast die CD ein.

Streaming für 85,1 Prozent des Gesamtmarkts verantwortlich

Streaming stemmt somit 85,1 Prozent des Gesamtmarktes. Bei den physischen Formaten hat die CD mit 14,5 Millionen Euro (minus 18,5 Prozent) noch knapp die Nase vorne, Vinyl-Schallplatten setzen den Lauf der vergangenen Jahre aber fort und brachten es 2024 auf bereits 13,1 Millionen Euro, was einem Wachstum von 6,5 Prozent entspricht. Voraussichtlich nächstes Jahr werde Vinyl die Nase dann vorne haben, meinte IFPI-Geschäftsführer Franz Medwenitsch. "Aktuell ist die CD aber weiterhin zweitstärkster Tonträger."

Dass in Sachen Streaming noch einiges möglich sei, zeige ein Blick auf andere Märkte in Europa: In Österreich verfügen mittlerweile rund 35 Prozent aller Haushalte über ein Musikstreamingabo, in den skandinavischen Ländern liege die Marktpenetration allerdings bei rund 80 Prozent. "Wir haben noch viel Wachstumspotenzial", betonte Medwenitsch. "Es spricht nichts dagegen."

2024 wurden in Österreich 21,1 Milliarden Songs gestreamt

Einen Rekord gab es im Vorjahr auch bei den via Streaming abgerufenen Songs: Heimische Konsumentinnen und Konsumenten haben 21,1 Milliarden Songs auf Plattformen wie Spotify, Apple oder Tidal abgerufen. Zum Vergleich: Zwei Jahre zuvor lag diese Zahl noch bei 14,8 Milliarden Songs. Für Musikacts sind die Plattformen Möglichkeit und Herausforderung gleichzeitig, würden doch etwa auf Spotify täglich rund 100.000 neue Songs hochgeladen. So habe sich Medwenitsch zufolge durch Streaming auch "eine große Demokratisierung ergeben".

Um in weiterer Folge durch Songabrufe auch etwas zu verdienen, brauche es letztlich auch eine entsprechend hohe Quantität. Mit CD-Verkäufen könne man das deshalb auch keineswegs vergleichen, unterstrich der IFPI-Geschäftsführer. Dennoch sei die Abrechnung für Künstlerinnen und Künstler heutzutage höher als in den besten CD-Jahren, als beispielsweise Anfang der 2000er mehr als 20 Millionen CDs in Österreich verkauft wurden.

Diversität in der Einnahmenstruktur

Komplettiert wird der Gesamtumsatz durch Downloads (3,4 Millionen Euro), DVD (1,1 Millionen Euro), Lizenzeinnahmen über die Verwertungsgesellschaft LSG (plus 2,5 Prozent auf 33,3 Millionen Euro) sowie Synchronisationsrechte, also die Erträge aus der Lizenzierung von Musik für Filme, Serien oder Werbung. Diese wuchsen um 60 Prozent auf 2,4 Millionen Euro. Hier gebe es marktabhängig aber immer wieder größere Schwankungen, erklärte Medwenitsch. Die Diversität der Einnahmenstruktur sei dennoch ein zentrales Asset für die Musikindustrie.

Einen Appell an die künftige Bundesregierung gab es hinsichtlich des Musikfonds: Dieser ist derzeit mit rund 2,2 Millionen Euro dotiert und unterstützt heimische Künstlerinnen und Künstler bei der Produktion neuer Songs. Tatsächlich würde man aber 5 bis 7 Millionen Euro zusätzlich benötigen. Man habe aber die Hoffnung, dass eine neue Regierung "die Chance des Themas erkennt", so Medwenitsch. "Hier kann ein großer Hebel entstehen, man muss nur das Schwungrad anstoßen", sei in weiterer Folge doch auch mit einer größeren Wertschöpfung zu rechnen. Dafür wolle man sich weiter einsetzen. "Wir hoffen, dass der Amadeus Austrian Music Award auch dafür sorgt, dass wir gesehen werden", verwies IFPI-Präsident Franz Pleterski auf die große Gala am 7. März in der Wiener Marx Halle. "Wir sind keine Branche, die sich verstecken muss."

Mehr zum Thema Kultur Taylor Swift erneut zur Weltkünstlerin des Jahres gekürt LONDON. Taylor Swift ist zur Weltkünstlerin des Jahres 2024 ernannt worden. Damit steht sie das dritte Jahr in Folge an der Spitze. Taylor Swift erneut zur Weltkünstlerin des Jahres gekürt

Taylor Swift dominiert Albumcharts

Die Albumcharts des vergangenen Jahres werden von US-Superstar Taylor Swift dominiert - sie brachte gleich fünf Platten unter die Top 10. Neben ihr schafften es noch Billie Eilish, Linkin Park, Travis Scott, Coldplay und Lana Del Rey auf die vorderen Plätze. Den beliebtesten Song lieferte wiederum Benson Boone mit "Beautiful Things", auf dem Stockerl landeten neben ihm noch Artemas ("I Like The Way You Kiss Me") sowie Cyril ("Stumblin' In").

Die erfolgreichsten österreichischen Acts waren bei den Alben die Nockis ("Gefühlsecht"), gefolgt von Wanda ("Ende Nie") und den Wiener Philharmonikern unter Christian Thielemann mit dem "Neujahrskonzert" als Dauerbrenner. Bei den Songs hatte wiederum Rapper RAF Camora gemeinsam mit Ski Aggu ("Liebe Grüße") die Nase vorne. Dahinter landeten Aut Of Orda ("Fix net normal") und Wanda ("Bei niemand anders").

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Taylor Swift Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.