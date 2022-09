Vor 16 Jahren ging nicht nur die Beziehung von Benedikt und Beatrix in die Binsen, sondern auch die gemeinsame Band. Jetzt haut sich das zwar älter, aber nur bedingt weiser gewordene Sturschädel-Duo für ein Reunionkonzert noch einmal auf ein Packl. Was soll da bitte schiefgehen? Ab 22. September präsentieren die Publikumslieblinge Daniela Dett und Henry Mason mit "Down With Love. Reloaded" eine Fortsetzung ihrer Erfolgsproduktion aus dem Jahr 2005.