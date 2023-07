Mick Jagger: Ritter, Rocker und Rebell

Bahnhof Dartford, England, Bahnsteig 2. Es ist der 17. Oktober 1961. Ein grauer Tag zwar, allerdings mit Strahlkraft für die Geschichte der Rockmusik. Der 18-jährige Michael Philip Jagger, musikbegeisterter Sohn aus gutem Hause, steigt aus dem Zug, der ihn in von der renommierten London School of Economics and Political Science nach Hause gebracht hat. Mike hat Schallplatten seiner Idole Muddy Waters, Chuck Berry und Elmore James bei sich.