Michi Gaigg: "Als Mann wärs`s einfacher gewesen"

Grein is happiness, das ist unser Slogan, weil dort auf einem Fleck so viele tolle, liebe, unterstützende, kunstinteressierte Menschen wohnen, die das alles so mittragen. Das ist einfach eine unglaublich schöne menschliche Bereicherung“, streut Michi Gaigg, seit 2003 Intendantin der Donaufestwochen im Strudengau, ihrem Team Rosen, mit dem die Schörflinger Dirigentin und Geigerin ab 28. Juli zu Alter Musik mit Kontrapunkten an besondere, historische Spielstätten lädt.