Es war der ORF-Quotenhit der TV-Unterhaltung im Lockdown. Mehr als 1,2 Millionen Zuschauer verfolgten am Freitag das Finale der 13. Staffel von "Dancing Stars". Am Ende setzte sich Ski-Weltmeisterin Michaela Kirchgasser (35) mit Tanz-Profi Vadim Garbuzov vor Sänger Cesár Sampson mit Conny Kreuter durch. Moderatorin Silvia Schneider wurde an der Seite von Danilo Campisi Dritte.