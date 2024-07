Michael Maertens: „Auf Markus Hinterhäuser bin ich immer noch sauer“

„Vor eineinhalb Jahren dachte ich, jetzt hab ich es geschafft: Ich bin der Jedermann und ich spiele die Hauptrolle in einem Til-Schweiger-Film (,Das Beste kommt noch‘, Anm.)“, sagte Michael Maertens am Samstag beim Salzkammergut-Festwochen-Bühnengespräch mit Entertainer Harald Schmidt. „Ein Jahr später sitz ich in Gmunden“ – genauer gesagt im Toscana Congress, wo sich das Publikum eine gute Stunde vor Lachen schüttelte.