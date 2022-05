Jene Wanderjahre, in denen er die Schweiz und Italien bereiste, befreiten Liszt von der Last des pianistischen Zirkuspferdes, das zur reinen Unterhaltungsquelle degradiert wurde. Musikalisch äußert sich dieses Ausbrechen in den "Années de pèlerinage", in denen Liszt seine musikalische Sprache des Poetischen gefunden hat. Michael Korstick, der seit 2014 an der Bruckneruniversität eine Professur innehat, unternahm am Sonntag im Brucknerhaus das gewaltige Unterfangen, alle drei Zyklen zu spielen.