Auch wenn Michael Heltau nicht mehr auf der Bühne steht – still geworden ist es um den Schauspieler und Sänger trotzdem nicht. Zum 90. Geburtstag, den er morgen in seinem Haus in Salmannsdorf in Wien-Döbling feiert, hat er das Album "Lyrics" herausgegeben, in dem er mit unverwechselbarer Stimme Texte von Bertolt Brecht bis Paul McCartney liest.