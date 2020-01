MeToo-Bewegung: Ernüchternde Bilanz

Die Enthüllungen zu den Vorwürfen gegen Hollywood-Mogul Harvey Weinstein schlugen 2017 ein wie eine Bombe. Sie brachten die #MeToo-Bewegung ins Rollen, eine Kampagne gegen sexuelle Übergriffe gegen Frauen.

Bevor am Montag der Prozess gegen Weinstein beginnt, ziehen viele Insider eine ähnliche Bilanz. "Alles hat sich geändert, und zugleich hat sich nichts geändert", konstatierte kürzlich die "New York Times"-Journalistin Jodi Kantor, die 2017 mit einer Kollegin die Vorwürfe gegen Weinstein enthüllt hatte. "Dinge, die noch vor einigen Jahren akzeptiert und ignoriert wurden, werden jetzt viel ernster genommen." Zugleich hätten sich die grundlegenden Mechanismen, um solche Vorfälle zu verhindern und mit ihnen umzugehen, kaum verändert.

Kantors Kollegin Megan Twohey sagt, die Kultur der Geheimhaltung rund um das Thema sexuelle Übergriffe sei zwar teilweise "zertrümmert" worden, doch viele Fälle blieben weiterhin im Dunkeln – unter anderem durch geheime Vereinbarungen, bei denen mutmaßliche Opfer für Verschwiegenheit finanziell entschädigt werden. Auch Weinstein selbst hat sich für diese Strategie entschieden: Der 67-Jährige hat eine Vereinbarung mit dutzenden Frauen über Entschädigungszahlungen in Höhe von 25 Millionen Dollar getroffen.

Der Fall Weinstein zeigt, wie schwierig die juristische Aufarbeitung von sexuellen Übergriffen ist. Während mehr als 80 Frauen Weinstein Fehlverhalten vorwerfen, wird ihm in New York am Montag nur wegen zwei Fällen der Prozess gemacht. Zur Last gelegt werden ihm eine Vergewaltigung und erzwungener Oralverkehr. Viele andere Fälle sind verjährt. Häufig trauen sich Frauen nicht, mit ihren Vorwürfen zur Polizei zu gehen.

