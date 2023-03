Am Anfang steht ein kurzer Hauptsatz: "Ich liebe dich." Und am Ende könnte wieder ein kurzer Hauptsatz stehen: "Ich verlasse dich." Subjekt-Prädikat-Objekt. Das erzählende Subjekt ist in Julia Schochs neuem Roman "Das Liebespaar des Jahrhunderts" eine Frau, die nach dreißig Jahren Partnerschaft deren Ende für unvermeidlich hält.