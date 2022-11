Metallica kündigten für April erstes Studio-Album seit 2016 an

Ihr zwölftes Studio-Werk trage den Titel "72 Seasons" und werde am 14. April 2023 veröffentlicht, teilte die Band am Montag auf ihrer Website mit. Als erste Hörprobe wurde der Song "Lux Aeterna" online gestellt.

Hörprobe: So klingt "Lux Aeterna"

Das Album wurde von Greg Fidelman gemeinsam mit James Hetfield (Gesang, Gitarre) und Drummer Lars Ulrich produziert. Aufgenommen habe man im bandeigenen Hauptquartier. Der Titel bezieht sich laut Hetfield auf die prägenden Kindheitsjahre. 18 Jahre ergäben 72 Jahreszeiten, auf Englisch "72 Seasons". Die Band setze sich in ihrem neuen Album damit auseinander, wie sehr Kindheitserfahrungen das spätere Leben prägten.

"Viele unserer Erfahrungen im Erwachsenenalter sind das Nachstellen oder Reaktionen auf diese Kindheitserfahrungen", erklärte der 59 Jahre alte Metallica-Frontmann. Alle müssten sich damit auseinandersetzen, ob sie "Gefangene der Kindheit" blieben oder sich von diesen "Fesseln" befreiten.

Die Metalband kündigte außerdem eine lange Welttournee an. 22 Städte stehen bisher auf der Liste. Ein Österreich-Termin ist vorerst nicht darunter, am 24. Mai gastieren Metallica in München und am 26. Mai in Hamburg.